Calcio Spalletti | sarò felice anche quando smetterò

Luciano Spalletti, nella sua autobiografia "Il paradiso esiste… ma quanta fatica", racconta con sincerità il percorso che lo ha portato al vertice del calcio. Pubblicato da Rizzoli e scritto con Giancarlo Dotto, il libro esplora la passione, le sfide e le soddisfazioni che ha vissuto, promettendo felicità anche oltre il campo.

Roma, 12 mag. (askanews) – Luciano Spalletti ha pubblicato con Rizzoli un libro, scritto con Giancarlo Dotto, dal titolo “Il paradiso esiste. ma quanta fatica”. È un racconto sincero, senza omissioni e senza cattiverie, della storia di un uomo che è salito fino al gradino più alto della sua professione, allenare la Nazionale, partendo dal basso. “L’ho fatto per lasciare ai miei figli il resoconto della vita che ho vissuto – le sue parole a Walter Veltroni al Corriere della Sera – Per me non è stato facile. Sono un pignolo, un perfezionista, credo di sapere il valore delle parole. Poi mi sono convinto che chi vive una vita da raccontare, ha il dovere di farlo. L’ho fatto evitando acidità e cattiverie, che pure nella mia carriera ho conosciuto e vissuto”. Spalletti ha conosciuto la gavetta, ha imparato nella polvere dei campi dei piccoli paesi. 🔗Leggi su Ildenaro.it

