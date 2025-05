Calcio l’Atalanta batte la Roma e si qualifica alla Champions League! Il Venezia stende la Fiorentina

Nella 36ma giornata della Serie A 2024-2025, l'Atalanta conquista la qualificazione alla Champions League battendo 2-1 la Roma, grazie a un gol di Lookman e alla rete di Cristante. Intanto, il Venezia sorprende la Fiorentina, dimostrando che il campionato riserva ancora emozioni e colpi di scena nelle zone alte della classifica.

La 36ma giornata della Serie A 2024-2025 di Calcio si chiude con un verdetto che riguarda la zona Europa: l’Atalantabatte per 2-1 la Roma e si qualificaalla prossima ChampionsLeague con due turni d’anticipo. Orobici in vantaggio al 9? con Lookman, ma al 32? Cristante sigla la rete del momentaneo pari. Nella ripresa al 76? è il neoentrato Sulemana a firmare il gol decisivo, che fa scoppiare la festa a Bergamo.In zona retrocessione preziosissima vittoria del Venezia, che piega per 2-1 la Fiorentina e, allo stato attuale delle cose, sarebbe salvo, avendo un punto di margine su Empoli e Lecce. Accade tutto nella ripresa, nel corso della quale i lagunari trovano il vantaggio allo scoccare dell’ora di gioco con Candé, per raddoppiare a stretto giro grazie ad Oristanio, in gol al 68?. Al 77? Mandragora accorcia le distanze, ma i toscani non riescono a completare la rimonta. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, l’Atalanta batte la Roma e si qualifica alla Champions League! Il Venezia stende la Fiorentina

