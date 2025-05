Calcio il Forlì conferma mister Miramari

Il Forlì annuncia con entusiasmo la conferma di Alessandro Miramari come allenatore per la stagione 2025/26. Dopo una storica promozione in Serie C, il tecnico bolognese proseguirà il suo percorso con il club, consolidando una partnership che promette di portare ulteriori successi. Un’ottima notizia per i tifosi e per il futuro della squadra.

Forlì, 12 maggio 2025 – Alessandro Miramari siederà sulla panchina del Forlì anche nel campionato 202526. Il tecnico bolognese e il club di viale Roma hanno trovato l'accordo per continuare insieme per un'ulteriore stagione, coronando così nel migliore dei modi la storica promozione in serie C centrata poche settimane fa.Il tecnico bolognese, sbarcato in Romagna la scorsa estate, potrà così cimentarsi nella categoria superiore, conquistata dopo una cavalcata stellare che ha visto i biancorossi chiudere il girone D di serie D davanti a tutti con una media punti di 2,47 a partita, 75 reti segnate ed il nuovo record di 13 vittorie consecutive. Ora il sogno è la conquista del titolo di campione d'Italia di categoria, poi per il Forlì sarà tempo di programmare la nuova stagione in C. Sempre agli ordini di Miramari. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio, il Forlì conferma mister Miramari

