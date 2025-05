Calcio Il chiaravallese Alessio Cacciamani fa il suo esordio in Serie A con il Torino contro l’Inter

CHIARAVALLE, 12 maggio 2025 – Un giovane talento di Chiaravalle, Alessio Cacciamani, ha fatto il suo debutto in Serie A con il Torino, subentrando a Lazaro nella sfida contro l'Inter. Classe 2007, Cacciamani è il primo chiaravallese a calcare i campi della massima serie, dopo un percorso formativo nei settori giovanili della Biagio Nazzaro.

Il classe 2007 ha fatto il suo ingresso in campo contro i nerazzurri, sostituendo Lazaro. Ha fatto parte della Biagio Nazzaro dai Piccoli Amici agli Esordienti. Si tratta del primo chiaravallese a debuttare in Serie A CHIARAVALLE, 12 maggio 2025 – Un prodotto del vivaio della Biagio Nazzaro, chiaravallese doc, fa il suo esordio in Serie A. AlessioCacciamani, infatti, ieri sera ha esordito in Torino-Inter, subentrando a Valentino Lazaro all’80° minuto. Il classe 2007, attaccante esterno, biagiotto dai Piccoli Amici fino agli Esordienti, è il primo calciatore di Chiaravalle a esordire in massima Serie, nonché del terzo più giovane giovane giocatore granata a esordire in Serie A.I primi passi di AlessioCacciamani con la Biagio NazzaroAlla Biagio Nazzaro è arrivato a debuttare nei Giovanissimi quando era ancora nell’età degli Esordienti. 🔗Leggi su .com

