Calcio classifica serie A | il Venezia è quart’ultimo

Nella settimana intensa di Serie A, il Venezia si trova in una posizione critica, quart'ultimo in classifica dopo la vittoria contro la Fiorentina per 2-1. La 36a giornata ha offerto risultati significativi, con partite combattute che potrebbero influenzare la lotta per la salvezza e le posizioni europee. Ecco un'analisi dei risultati e della classifica aggiornata.

Roma, 12 mag. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Venezia-Fiorentina 2-1 Giornata 36 Milan-Bologna 3-1; Como-Cagliari 3-1, Lazio-Juventus 1-1, Empoli-Parma 2-1, Udinese-Monza 1-2, Hellas Verona-Lecce 1-1, Torino-Inter 0-2, Napoli-Genoa 2-2, Venezia-Fiorentina 2-1, ore 20.45 Atalanta-Roma classifica: Napoli 78, Inter 77, Atalanta 68, Lazio, Juventus 64 Roma 63, Bologna 62, Milan 60, Fiorentina 59, Como 48, Torino, Udinese 44, Genoa 39, Cagliari, Verona 33, Parma 32, Venezia 29, Empoli, Lecce 28, Monza 18. 37esima giornata (domenica 18 maggio) Cagliari – Venezia, Fiorentina – Bologna, Genoa – Atalanta, Hellas Verona – Como, Inter – Lazio, Juventus – Udinese, Lecce – Torino, Monza – Empoli, Parma – Napoli, Roma – Milan L'articolo Calcio, classificaserie A: il Venezia è quart’ultimo proviene da Ildenaro. 🔗Leggi su Ildenaro.it

