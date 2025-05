Calcio classifica serie A | Atalanta in Champions

L'Atalanta conquista tre punti fondamentali nella vittoria contro la Roma, consolidando la sua posizione in classifica di Serie A e puntando verso un ambito posto in Champions League. I risultati della 36ª giornata offrono un quadro avvincente del campionato, con sfide che infiammano la corsa verso la vetta. Scopriamo come si muove la classifica!

Roma, 12 mag. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Atalanta-Roma 2-1 Giornata 36 Milan-Bologna 3-1; Como-Cagliari 3-1, Lazio-Juventus 1-1, Empoli-Parma 2-1, Udinese-Monza 1-2, Hellas Verona-Lecce 1-1, Torino-Inter 0-2, Napoli-Genoa 2-2, Venezia-Fiorentina 2-1, Atalanta-Roma 2-1. classifica: Napoli 78, Inter 77, Atalanta 71, Lazio, Juventus 64 Roma 63, Bologna 62, Milan 60, Fiorentina 59, Como 48, Torino, Udinese 44, Genoa 39, Cagliari, Verona 33, Parma 32, Venezia 29, Empoli, Lecce 28, Monza 18. 37esima giornata (domenica 18 maggio) Cagliari – Venezia, Fiorentina – Bologna, Genoa – Atalanta, Hellas Verona – Como, Inter – Lazio, Juventus – Udinese, Lecce – Torino, Monza – Empoli, Parma – Napoli, Roma – Milan. L'articolo Calcio, classificaserie A: Atalanta in Champions proviene da Ildenaro. 🔗Leggi su Ildenaro.it

