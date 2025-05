Calcio Ancelotti nuovo ct del Brasile

Carlo Ancelotti è ufficialmente il nuovo commissario tecnico del Brasile. L'allenatore emiliano guiderà la selezione verdeoro fino al Mondiale 2026, a partire dal 26 maggio, quando terminerà il suo incarico al Real Madrid. Le aspettative sono alte per un tecnico di fama mondiale che punta a riportare il Brasile ai vertici del calcio internazionale.

Carlo Ancelotti è il nuovo ct del Brasile. «Scriveremo nuovi capitoli gloriosi del calcio» - Carlo Ancelotti è il nuovo ct del Brasile: lo annuncia la Federcalcio brasiliana, Cbf, con un tweet in cui sottolinea che la nazionale più vincente del mondo sarà allenata dal tecnico più vincente. Una mossa che sorprende ma conferma i rumors degli ultimi giorni, dopo la sconfitta di ieri del Real Madrid col Barcellona. Ancelotti, fa sapere la Federazione verdeoro, ha firmato un contratto fino alla fine dei Mondiali 2026 e farà il suo esordio già nella prossima finestra Fifa delle qualificazioni mondiali che vedrà la Seleçao affrontare Ecuador e Paraguay rispettivamente il 5 e 10 giugno. 🔗 Leggi su open.online

