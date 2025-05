Calci e pugni all' anziano genitore 40enne sotto processo per lesioni aggravate

(?? Campo content non trovato)

Picchia il padre e finisce sottoprocesso nonostante il genitore abbia ritirato la querela, in quanto il reato è procedibile d’ufficio.Un rumeno di 40 anni, difeso d’ufficio dall’avvocato Fabiana Silvestri, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per rispondere dell’accusa. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Calci e pugni all'anziano genitore, 40enne sotto processo per lesioni aggravate

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ronde anti-maranza, un altro video con un blitz: uomo picchiato a calci e pugni - "E' quello che ha picchiato il tuo amico". Poi calci, pugni e botte, sulle scale di una fermata della metropolitana. Insulti e colpi, contro un uomo accerchiato appena sceso da un vagone e additato come ladro seriale, come recita il sottotitolo del video che è stato postato nelle scorse ore su... 🔗Leggi su milanotoday.it

Calci e pugni all’arbitro, Daspo di due anni per un calciatore - Tempo di lettura: 2 minutiNon potrà accedere per due anni ad alcuno stadio italiano o estero il ventenne calciatore della A.S.D. Union Vitulazio, squadra del Casertano di seconda categoria, che il 20 ottobre scorso, durante una gara interna di campionato, aggredì l’arbitro colpendolo al costato destro e poi con un violento calcio alla caviglia. Il giovane atleta è stato raggiunto dal Daspo emesso dal Questore di Caserta Andrea Grassi su richiesta dei carabinieri e istruttoria della Divisione Anticrimine, e ora non potrà ovviamente partecipare alle gare neanche in qualità di calciatore, ... 🔗Leggi su anteprima24.it

Luciano Muttoni ucciso in casa: arrestati due ventenni. Uno di loro confessa: «Volevamo rapinarlo». La furia omicida: pugni e calci alla testa - La morte di Luciano Muttoni, il 58enne ucciso in casa sua a Valbrembo, avrebbe un colpevole. Anzi, due. I carabinieri hanno arrestato due giovani, dopo la dichiarazione spontanea di un sospettato,... 🔗Leggi su leggo.it

Calci e pugni all'anziano genitore, 40enne sotto processo per lesioni aggravate; Picchia i genitori della ex fidanzata dopo delusione d'amore a Comunanza: il papà è in fin di vita; Roma, tentato omicidio al Flaminio: cerca di uccidere il padre di 85 anni a calci e pugni. L'uomo è gravissimo; Calci e pugni a terra per derubarlo: ancora violenza in Borgo Vittoria. Arrestati grazie alle telecamere. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Catania, minaccia di morte e aggredisce genitori e agenti: arrestato - Ha minacciato di morte gli anziani genitori, promettendo di tagliare loro la gola se non gli avessero dato i soldi che gli servivano per giocare d’azzardo e comprarsi della droga. All’arrivo di agenti ... 🔗msn.com

Catania: voleva soldi per droga e gioco d’azzardo, aggredisce gli anziani genitori e poi gli agenti intervenuti - È successo a San Giovanni Galermo: l'uomo ha dato in escandescenza anche durante il processo per direttissima ... 🔗lasicilia.it

Catania: calci e pugni a due soccorritori del 118 intervenuti per soccorrere un anziano - sono intervenuti per fermare l’aggressione e proteggere l’incolumità dell’anziano. A quel punto, stando a quanto è stato ricostruito, il giovane avrebbe aggredito con calci e pugni anche i ... 🔗meridionews.it