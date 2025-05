Calamità naturali in Toscana solo una piccola impresa su cinque è assicurata

...le piccole imprese, la situazione è ancora più allarmante: solo una su cinque è protetta. Questo vuoto di copertura rischia di compromettere la stabilità economica della regione, soprattutto in un contesto di crescente frequenza di calamità naturali. È fondamentale promuovere la sensibilizzazione verso l'importanza dell'assicurazione per tutelare le attività imprenditoriali locali.

Firenze, 12 maggio 2025 – Le imprese toscane sono ancora largamente scoperte di fronte al rischio di alluvioni, terremoti e altri eventi catastrofali. Secondo le stime di Confindustria Toscana Centro e Costa, solo il 50% delle medie imprese ha già sottoscritto una polizza assicurativa adeguata. Tra le piccole, la percentuale si ferma appena al 20%. E molte coperture esistenti potrebbero non rispettare i nuovi criteri imposti dalla legge.Un dato preoccupante, anche alla luce delle nuove disposizioni contenute nella legge 213 del 2023, che rende obbligatoria la stipula di una polizza contro eventi catastrofali per tutte le imprese, secondo scadenze precise: entro il 1° ottobre 2025 per le medie, ed entro il 1° gennaio 2026 per piccole e microimprese.Proprio per fare chiarezza, martedì 13 maggio, alle 15, si terrà un seminario nell’Auditorium della Camera di commercio di Firenze, in piazza Mentana, rivolto alle aziende. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calamità naturali, in Toscana solo una piccola impresa su cinque è assicurata

Cosa riportano altre fonti

Polizze contro le calamità naturali, scatta l’obbligo per le imprese - Roma, 11 marzo 2025 – Ha scatenato molte polemiche, legate soprattutto al costo da sostenere per le imprese, in un periodo tutt’altro che semplice, l’obbligo di sottoscrivere polizze contro le calamità naturali. Alla fine, però, dopo i tanti episodi che si sono registrati su tutto il territorio nazionale, fra cui le alluvioni in Emilia Romagna, si è capito che probabilmente era l’unico modo per salvaguardare le aziende, evitare esborsi enormi alle casse statali, e ridurre anche i tempi per gli indennizzi, per quanto possibile. 🔗Leggi su quotidiano.net

Obbligo di assicurazione contro le calamità naturali, coinvolte 60mila aziende trevigiane - È stata la Legge di Bilancio 2024, approvata 14 mesi fa, ad introdurre l’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative contro i rischi da catastrofi e calamità naturali (inondazioni, alluvioni, terremoti e frane). L’esecutivo, dopo oltre un anno di totale incertezza, ha emanato il 27... 🔗Leggi su trevisotoday.it

Imprese alle prese con la polizza sulle calamità naturali: webinar di Confartigianato per fare chiarezza - Dal 14 marzo è entrata in vigore la nuova normativa che impone a tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia di stipulare, entro il 31 marzo 2025, una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali. Il provvedimento è stato... 🔗Leggi su forlitoday.it

