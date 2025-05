Calabria e Pobega | ex rossoneri pronti a sfidare il Milan in finale di Coppa Italia

Ripartire dagli errori e affrontare il Milan puntando sulle loro debolezze: la finale di Coppa Italia si avvicina e l'emozione cresce. A due giorni dall'atto conclusivo a Roma, la squadra si prepara con concentrazione, sapendo che il risultato dell'ultimo incontro amplifica l'importanza di questa sfida. Si tratta di una partita speciale, che potrebbe segnare una svolta decisiva nella stagione.

Ripartire dai propri errori, ridurre al minimo i difetti e cercare di colpire il Milan laddove i rossoneri hanno alcune carenze. Prosegue la marcia di avvicinamento alla finale di CoppaItalia e a due giorni dall’ultimo atto a Roma c’è fermento, ma anche grande concentrazione per preparare una partita che alla luce del risultato di venerdì scorso vale ancora di più.Una partita che sarà speciale per tutti i rossoblù, ma che per due lo sarà in modo ancora più particolare: stiamo parlando di Tommaso Pobega e soprattutto Davide Calabria, i due ex di turno ma anche le due armi in più per il tecnico di Karlsruhe per affrontare al meglio la banda di Conceicao.Non tanto in campo, visto che sia il centrocampista che il terzino non dovrebbero partire titolari visti i possibili rientri di Holm e Ferguson, ma nell’impostazione tattica della sfida al Diavolo. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calabria e Pobega: ex rossoneri pronti a sfidare il Milan in finale di Coppa Italia

