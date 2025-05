Cala il sipario sul Real Madrid di Ancelotti

un episodio che ha segnato la storia del calcio spagnolo. Le emozioni di un Clásico possono cambiare le sorti di un'intera stagione, e ogni tifoso ricorda quei momenti di tensione e gioia. Anche in questa stagione, l'attesa per il confronto tra Real e Barça si fa sentire, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per conquistare l'ambito titolo della Liga.

Che la Liga venga decisa da un Clásico nelle ultime giornate non è una novità nella storia recente del calcio spagnolo. Il 2 maggio 2009, per esempio, il RealMadrid arrivava allo scontro diretto della 34ª giornata con soli quattro punti di distanza dal Barcellona: lo stesso distacco con cui la squadra di Ancelotti, ieri, si è presentata a Montjuic. Sappiamo tutti come andò a finire nel 2009: è il Clásico rimasto nella storia per l’intuizione di Guardiola di spostare Messi falso 9. Quella partita fu forse il più grande statement del Barcellona in quella stagione, proprio quando il RealMadrid sembrava essere tornato in scia. Tutti ricordiamo il 6-2 finale, ma tendiamo a dimenticare quanto fu difficile, per i blaugrana, quella gara nei primi minuti. Il RealMadrid di Juande Ramos era passato in vantaggio con Higuaín e Robben era imprendibile per la difesa del Barcellona, che era sembrata sul punto di crollare: un copione incredibilmente simile, a sedici anni di distanza, a quello della partita di ieri. 🔗Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Cala il sipario sul Real Madrid di Ancelotti

