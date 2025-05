Cagnano | Sono arrivato tra lo scetticismo ma ho dato il 200%

Con un intenso messaggio di emozione e gratitudine, Andrea Cagnano chiude la stagione con riflessioni che vanno oltre i numeri sportivi. Arrivato ad Avellino il 29 gennaio, in un momento critico per il club e per la sua carriera, il difensore biancoverde condivide con sincerità il suo percorso, rivelando il profondo legame che si è creato con la città e i tifosi.

Tempo di lettura: 2 minutiCon un messaggio carico di emozione e gratitudine, Andrea Cagnano ha voluto salutare la fine della stagione con parole che raccontano molto più di un bilancio sportivo. arrivato ad Avellino lo scorso 29 gennaio, in un momento delicato tanto per il club quanto per la sua carriera personale, il difensore biancoverde ha ripercorso il suo cammino con sincerità e profondità. “Finalmente, dopo un momento buio, vedevo la luce” scrive Cagnano ricordando la telefonata che ha segnato l’inizio della sua avventura irpina. Accolto con scetticismo, ha scelto di rispondere sul campo, mettendo tutto se stesso – “il 200%” – per conquistare la fiducia di chi non credeva in lui. Il risultato? Un legame profondo con una piazza che lo ha travolto con un affetto “spropositato”, come lui stesso lo definisce, al punto da considerare Avellino la scelta migliore della sua vita. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cagnano: “Sono arrivato tra lo scetticismo, ma ho dato il 200%”

