Cagliari | per la salvezza si fatica più del previsto Occhio perché a fine stagione bisognerà procedere con i riscatti dei giocatori

Cagliari si trova in una situazione complicata nella corsa per la salvezza, faticando più del previsto. Con solo due giornate rimaste al termine del campionato di Serie A 2024-2025, la squadra di Davide Nicola deve affrontare non solo le sfide sul campo, ma anche le imminenti trattative per i riscatti dei giocatori.

Mancano ormai solamente due giornate al termine del campionato di Serie A 2024-2025 ed il Cagliari di Davide Nicola non ha ancora raggiunto la. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Su altri siti se ne discute

Cagliari, Minotti sicuro: «Lotta salvezza? Il discorso si stringe a 5 squadre per un posto e rispetto alle altre il Cagliari è più forte sotto questo aspetto…» - L’ex difensore del Cagliari, Lorenzo Minotti, ha parlato in un’intervista ai microfoni di Radiolina: ecco le sue parole L’ex difensore del Cagliari, Lorenzo Minotti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiolina a “Il Cagliari in Diretta“. Ecco le dichiarazioni dell’ex rossoblù: CAGLIARI – «Direi proprio di si, ne ho fatta solo una quest’anno e non sono più rientrato. Direi […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Al Cagliari lo scontro salvezza, Monza sempre più ultimo - CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Cagliari fa un bel passo verso la salvezza, il Monza invece è sempre più vicino alla retrocessione. I sardi travolgono 3-0 i brianzoli nel match della Unipol Domus valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025: decidono le reti realizzate da Nicolas Viola, Gianluca Gaetano e Zito Luvumbo.Dopo pochi minuti dall’inizio della sfida, Piccoli deve momentaneamente lasciare il terreno di gioco per un problema al flessore, ma per l’allarme rientra subito poiché l’attaccante torna in campo. 🔗Leggi su unlimitednews.it

Cagliari, scatto salvezza! Crollo totale Monza: Serie B sempre più vicina - Il Cagliari vince 3-0 lo scontro diretto contro il Monza e si porta a quota 29 punti, cioè a +6 dalla zona retrocessione. Crollo per la squadra allenata da Alessandro Nesta, sempre più vicina alla retrocessione. VITTORIA SALVEZZA – Il Cagliari conquista tre punti fondamentali nella corsa salvezza battendo il Monza per 3-0 all’Unipol Domus. Una vittoria netta, maturata nel secondo tempo, che proietta i sardi a quota 29 punti, con un margine di sei lunghezze sulla zona retrocessione, attualmente occupata dall’Empoli. 🔗Leggi su inter-news.it

Cagliari: per la salvezza si fatica più del previsto. Occhio, perché a fine stagione bisognerà procedere con i riscatti dei giocatori. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne