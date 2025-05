CADUTA LIBERA SU CANALE 5 | UN GIOCO FINALE SORPRENDENTE NELL’EDIZIONE DEL DECENNALE

Dal 12 maggio, ogni giorno nel preserale di Canale 5, torna "Caduta Libera", il game show condotto da Gerry Scotti che festeggia il decennale. Con un gioco finale sorprendente e tante novità, questa tredicesima edizione promette emozioni uniche per tutti gli appassionati. Non perdere l'occasione di vivere un'altra entusiasmante avventura!

Da lunedì 12 maggio torna, ogni giorno nel preserale di CANALE 5, “CADUTALIBERA”, condotto da Gerry Scotti. Tante novità a partire dal GIOCOFINALE.Il game show, che compie 10 anni – ha esordito sulla rete ammiraglia Mediaset il 4 maggio 2015 – è giunto alla sua tredicesima edizione e superato le 1.000 puntate.Per celebrare questo traguardo, il format si arricchisce di molte novità – scenografia, grafica, dinamiche di GIOCO – e si regala un nuovo FINALESORPRENDENTE “Le Dieci Botole”, che viene proposto, per la prima volta, proprio nella versione italiana del quiz.Al termine della gara, il Campione non affronterà più i classici “Dieci Passi”, ma un’ultima frazione di GIOCO di grande suspense.Gerry Scotti sottoporrà al Campione una sola domanda, fornendo 10 opzioni di risposta, ciascuna associata a una botola. 🔗Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CADUTA LIBERA SU CANALE 5: UN GIOCO FINALE SORPRENDENTE NELL’EDIZIONE DEL DECENNALE

Altre fonti ne stanno dando notizia

Caduta Libera, al via la nuova edizione con Gerry Scotti su Canale 5: le novità - A due anni dall'ultima edizione, Caduta Libera torna nel preserale di Canale 5 da oggi, 12 maggio 2025, con Gerry Scotti alla conduzione: ecco tutte le novità. 🔗gazzetta.it

Come partecipare a Caduta libera come concorrente - Volete partecipare a Cadura libera e provare a vincere il montepremi in palio: ecco come fare per candidarvi al game show. 🔗msn.com

Ecco come partecipare come pubblico a Caduta libera - Ecco come fare a partecipare come pubblico a Caduta libera, il quiz game di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Caduta libera compie 10 anni. Il quiz game condotto da Gerry Scotti torna su Canale 5 a p ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

MONSTER HUNTER: FILM E GIOCO SI SCONTRANO

I MONDI SI SCONTRANO NELLA PROSSIMA COLLABORAZIONE TRA IL FILM ?MONSTER HUNTER? E MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNEPrima della premiere del film ?Monster Hunter?, dal 4 dicembre gli intrepidi cacciatori della Quinta Flotta di Monster Hunter World: Iceborne possono prendere parte a una missione evento a tempo limitato ispirata al film di prossima uscita.