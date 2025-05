Caduta Libera 2025 oggi 12 maggio la prima puntata con il nuovo gioco finale

Caduta Libera riparte con una novità emozionante e un compleanno da festeggiare! Da oggi, lunedì 12 maggio 2025, il game show condotto da Gerry Scotti torna su Canale 5 con nuove avvincenti puntate. Dopo la conclusione delle repliche di Avanti un altro, lo «zio Gerry» guiderà il pubblico verso l’edizione delle 20 del Tg5 a partire dalle 18.40. Preparati per una stagione ricca di sorprese!

Caduta Libera riparte da un nuovo gioco finale e un compleanno importante. Da oggi, lunedì 12 maggio 2025, il game show condotto da Gerry Scotti torna in onda su Canale 5 con le nuove puntate. Terminate ufficialmente le ultime repliche di Avanti un altro, da stasera, dalle 18.40, è lo «zio Gerry» a traghettare il pubblico a casa verso l'edizione delle 20 del Tg5. Caduta Libera 2025, in tv da oggi con il nuovo gioco finale Come detto le novità a Caduta Libera 2025 non mancano. Primo su tutte il nuovo gioco finale intitolato «Le dieci botole». Protagonista in studio è il campione di puntata, stavolta messo di fronte ad una sola domanda. Chiamato a scegliere la risposta corretta in soli novanta secondi, il concorrente deve posizionarsi sulla corrispondente botola, escludendo man mano le altre.

