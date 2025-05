Cade in bici e sbatte la testa | bimba di 7 anni in ospedale con traumi al volto

Una bambina di 7 anni di Mozzecane è stata protagonista di un drammatico incidente domenicale, mentre cavalcava la sua bicicletta a Cavriana, in provincia di Mantova. Soccorsa dall'elisoccorso di Brescia, è stata successivamente ricoverata presso l'ospedale di Bergamo. La gravità della caduta ha destato preoccupazione, e i dettagli dell'accaduto stanno emergendo grazie ai resoconti dei colleghi di...

Una bambina di 7 anni di Mozzecane, nel primo pomeriggio di domenica, è stata soccorso dall'elisoccorso decollato da Brescia, e poi ricoverata all'ospedale di Bergamo, dopo una rovinosa caduta in bicicletta avvenuta a Cavriana, in provincia di Mantova. Come riferiscono i colleghi di. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Cade in bici e sbatte la testa: bimba di 7 anni in ospedale con traumi al volto

