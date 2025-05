Cade dal muletto e finisce nel fiume | operaio muore sul colpo

Un grave incidente sul lavoro ha avuto luogo lunedì pomeriggio a Sant'Agata sul Santerno, nel Ravennate, dove un operaio albanese di 55 anni ha perso la vita. L'uomo, impegnato nella sistemazione di idrovore, è caduto dal muletto nel fiume, morendo sul colpo. La tragedia riaccende l'attenzione sulla sicurezza nei cantieri.

