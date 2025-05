Busto violenze sessuali su un ragazzo disabile | arrestati la madre e il suo amante

A Busto Arsizio, Varese, un'incredibile e straziante vicenda di violenza ha visto coinvolto un ragazzo disabile. Arrestati la madre e il suo amante, entrambi accusati di aver perpetrato abusi sessuali. La madre era perfettamente a conoscenza degli abusi e ha svolto un ruolo attivo nell'organizzazione degli incontri, suscitando indignazione e shock nella comunità.

Busto Arsizio (Varese) – Violenza sessuale su un ragazzodisabile. Da parte dell’amante della madre, con quest’ultima a perfetta conoscenza di quanto avveniva e anzi parte attiva nell’organizzazione degli incontriL’orribile storia arriva da Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove lo scorso 3 maggio la Polizia di Stato ha dato esecuzione alla misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna di 56 anni e del suo amante di 58, per violenza sessuale continuata ed in concorso perpetrata ai danni del figlio di lei.Le attività di indagine, coordinate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, hanno avuto inizio nel dicembre 2024, a seguito di una segnalazione del ragazzo, affetto da disabilità cognitiva, il quale ha confidato ai propri educatori di aver subito abusi sessuali da parte di un uomo di 58 anni con cui la madre aveva una relazione extraconiugale, soggetto già gravato da precedenti penali per violenza sessuale su minore. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Busto, violenze sessuali su un ragazzo disabile: arrestati la madre e il suo amante

Approfondimenti da altre fonti

Violenze sessuali, in un anno sono 871 in più. In Lombardia 14 casi ogni 100mila abitanti - Milano – Un aumento visibile degli atti persecutori, dei maltrattamenti in famiglia e delle violenze sessuali, il raddoppio degli ammonimenti del questore, che spesso è il primo passo per contrastare la violenza di genere, ma anche un netto calo degli omicidi con vittime donne. La direzione centrale polizia criminale, ufficio interforze del dipartimento della pubblica sicurezza, ha diffuso le statistiche relative al 2024 dei reati che rientrano nel Codice rosso, elaborate dal servizio analisi criminale, comparando l’andamento rispetto agli anni scorsi, sia a livello nazionale che locale. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Roma, tre rimpatriati per le violenze sessuali durante il Concertone - I tre cittadini stranieri accusati di violenza sessuale di gruppo durante il concerto del primo maggio a Roma sono stati rimpatriati. Lo ha comunicato il Viminale, precisando che "la misura era stata richiesta dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, nell'immediatezza del fatto". Arrestati in flagranza di reato, i tre giovani, di età compresa tra i 22 e i 25 anni, erano entrati in Italia con una richiesta di permesso di soggiorno per motivi di studio. 🔗Leggi su tg24.sky.it

Allenatore di pallavolo arrestato per violenze sessuali su minori: nel 2022 fu accusato e poi assolto per lo stesso reato - Un allenatore di pallavolo di 53 anni è stato arrestato a Varese con l'accusa di violenza sessuale ai danni di atlete minorenni. Del 2022 l'uomo fu assolto in un processo per lo stesso reato. Le madri che lo denunciarono all'epoca.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Busto, violenze sessuali su un ragazzo disabile: arrestati la madre e il suo amante; Busto: Abusi su disabile, in manette madre e amante; Violenza sessuale a Busto Arsizio, 14enne costretta a bere mezza bottiglia di vodka prima dello stupro; Ragazzina di 14 anni violentata al primo appuntamento da un 21enne: lui la picchia fino all'arrivo della polizia. 🔗Cosa riportano altre fonti

Busto, violenze sessuali su un ragazzo disabile: arrestati la madre e il suo amante - Le indagini sono scattate quando il giovane ha raccontato gli abusi subiti a un educatore. L’uomo, 58 anni, era gravato da precedenti specifici ... 🔗ilgiorno.it

Busto Arsizio, coppia arrestata per violenza sessuale: abusi sul figlio disabile della donna - Una coppia è stata arrestata a Busto Arsizio per violenza sessuale continuata sul figlio disabile della donna. 🔗virgilio.it

Varese: violenze sessuali su disabile, arrestati la madre e il suo amante - Milano, 12 mag. (LaPresse) – Avrebbe violentato il figlio dell’amante con la complicità della stessa madre che sarebbe arrivata ad accompagnarlo dal suo violentatore per poi lasciare il giovane, disab ... 🔗msn.com