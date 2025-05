Busto Arsizio coppia arrestata per violenza sessuale | abusi sul figlio disabile della donna

Una coppia è stata arrestata a Busto Arsizio con l'accusa di violenza sessuale continuata. Gli inquirenti hanno accertato che entrambi hanno abusato del figlio disabile della donna, un caso che ha sconvolto la comunità. Le autorità ora indagano ulteriormente per garantire giustizia e protezione per la vittima e per prevenire simili atrocità in futuro.

Una coppia è stata arrestata a BustoArsizio per violenzasessuale continuata sul figliodisabiledelladonna. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Busto Arsizio, coppia arrestata per violenza sessuale: abusi sul figlio disabile della donna

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Busto Arsizio, ragazzina di 14 anni violentata e picchiata da un 21enne conosciuto su Internet: “Online sembrava gentile” - È stata adescata online da un 21enne che l’ha convinta a incontrarsi di persona, poi è stata brutalmente picchiata e violentata in un capannone abbandonato a Busto Arsizio, in provincia di Varese. La tragedia si è consumata nella serata di lunedì 14 aprile: l’aggressore, un 21enne di origini nordafricane residente a Rozzano, nell’hinterland milanese, è stato arrestato subito dopo la violenza. Una residente della zona, infatti, ha sentito le grida disperate della vittima e allertato le autorità che in breve tempo si sono recate sul posto cogliendo in flagranza di reato il giovane, il quale, ... 🔗Leggi su tpi.it

Coppia ricercata per truffa . Arrestata davanti ai tre figli - Avrebbero dovuto trovarsi in carcere e invece, una coppia di origini rumene di 46 anni lui e 44 lei, è stata fermata mentre a bordo della propria utilitaria stava percorrendo la Statale di Rimini, con a bordo nei sedili posteriori i tre figli. Un normale controllo, così è nato tutto, quando giovedì scorso gli agenti delle Volanti hanno iniziato a notare da parte degli occupanti dell’auto un comportamento sospetto e sempre più nervoso. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Busto Arsizio, al primo appuntamento picchia e violenta una 14enne conosciuta sui social: arrestato - Le urla della ragazzina sono state sentite da un abitante della zona. Che ha dato l’allarme e impedito che la violenza sessuale continuasse. È accaduto ieri pomeriggio a Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove un 21enne di origini nordafricane è stato arrestato in flagranza con l’accusa di aver picchiato e violentato per strada una 14enne che aveva conosciuto sui social. Provvidenziale, come detto, la segnalazione di un cittadino e l’intervento tempestivo di una pattuglia della Polizia locale: quando gli agenti sono arrivati sul posto, in un’area dismessa dietro alla stazione ... 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Spacciavano droga in casa e a domicilio, arrestata una coppia di pusher a Legnano; Legnano, usavano la casa come base per lo spaccio: in manette coppia di conviventi; Ragazze nude coi clienti: prostituzione in un centro estetico, coppia arrestata; Saronno, il centro massaggi era una casa d’appuntamenti: ragazze adescate sul Web e costrette a prostituirsi. Due arresti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Busto Arsizio, coppia arrestata per violenza sessuale: abusi sul figlio disabile della donna - Una coppia è stata arrestata a Busto Arsizio per violenza sessuale continuata sul figlio disabile della donna. 🔗virgilio.it

Busto Arsizio, violenta una ragazza di 14 anni, Polizia Locale arresta un nordafricano - Le urla della ragazza hanno fatto scattare l'allarme, la Locale interviene ed arresta il violentatore in flagranza di reato. Vittima ed aggressore si sono conosciuti sui social BUSTO ARSIZIO ... 🔗laprovinciadivarese.it

Busto Arsizio, minorenne violentata dopo un incontro sui social: 21enne arrestato - Si sono incontrati a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Una passeggiata, due chiacchiere. Nessun segnale, all’inizio, che facesse pensare a quel che sarebbe accaduto dopo. Ma qualcosa, ad un certo ... 🔗notizie.it