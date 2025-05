Bustina con polvere bianca cade dalla tasca | Maradona beccato | Il video poco prima della morte

Un episodio drammatico segna la vita di Diego Armando Maradona: una bustina di polvere bianca cade dalla sua tasca, rivelando il tormento di una leggenda. L’Argentina intera si ferma in quel momento critico, mentre il mondo assiste all’ultimo capitolo di un mito. Il 2 novembre 2020, il ricovero d'urgenza e il peso di un'esistenza straordinaria ci ricordano il prezzo del genio e della passione.

Era Diego. Quel giorno, l'Argentina si fermò. Ma cosa c'era davvero in quella Bustina?Il paese si paralizzò. La TV mostrava un'ombra, poi un volto. Infine, una leggenda.2 novembre 2020. Diego Armando Maradona viene ricoverato d'urgenza in una clinica di La Plata. I suoi 60 anni erano appena passati, ma il suo corpo e la sua mente sembravano averne il doppio. Stremato da anni di eccessi, tra dolori fisici e cicatrici dell'anima, Diego venne operato due giorni dopo a Buenos Aires per un ematoma subdurale. Intervento riuscito, ma il sospiro di sollievo durò poco.Trasferito nella casa di Tigre per la riabilitazione, sembrava destinato a un lento recupero. E invece il 25 novembre, in un attimo, il silenzio.

Cosa riportano altre fonti

