Bus prende fuoco inferno sulla statale | fiamme alte e fumo traffico paralizzato

...ad assistere impotenti all'inaspettato sviluppo della situazione. Il fumo nero e denso si è diffuso nell'aria, creando un'atmosfera di angoscia e confusione. Le sirene dei soccorsi hanno presto riempito l'aria, mentre le forze dell'ordine cercavano di gestire l'emergenza. In pochi istanti, una normale mattina di traffico si è trasformata in un caos indescrivibile, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Terrore all’alba lungo una grande arteria stradale italiana. Un veicolo in transito ha preso improvvisamente fuoco, generando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Le fiamme hanno avvolto il mezzo nel giro di pochi minuti, gettando nel panico chi si trovava nei pressi e causando rallentamenti alla viabilità.Una scena da incubo, con automobilisti costretti a fermarsi e allontanarsi per evitare il peggio. Fortunatamente, il conducente è riuscito a salvarsi appena in tempo. L’intervento dei soccorsi è stato immediato, ma il rogo ha completamente distrutto il mezzo. Solo più tardi si è compreso l’esatto scenario.Il drammatico episodio si è verificato questa mattina, intorno alle 7, lungo la Strada statale 1 Aurelia, nei pressi dello svincolo per Montiano, in direzione Alberese, in provincia di Grosseto. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bus prende fuoco, inferno sulla statale: fiamme alte e fumo, traffico paralizzato

Su altri siti se ne discute

Bus carico di studenti prende fuoco, la prontezza dell’autista evita il peggio. Accade a Mestre - Un principio d'incendio su un autobus carico di studenti ha scatenato il panico a Mestre, nel pomeriggio di sabato 22 marzo.L'articolo Bus carico di studenti prende fuoco, la prontezza dell’autista evita il peggio. Accade a Mestre sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

A1, bus in sosta prende fuoco alla stazione di servizio di Somaglia: evacuato anche il locale - Bus in sosta prende fuoco. È accaduto nella tarda mattinata di domenica 27 aprile in A1, all’altezza dell’area di servizio di Somaglia est, in direzione Milano. L’incendio, per cause ancora in corso di accertamento, ha colpito improvvisamente il mezzo, fortunatamente vuoto.Sul posto, per... 🔗Leggi su ilpiacenza.it

Prende fuoco la canna fumaria: nessun ferito - Ieri sera 7 aprile all'ora di cena i vigili del fuoco sono interventi per un principio d'incendio di una canna fumaria di un'abitazione singola in via Marconi, a Tombolo nell'alta padovana. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le squadre dei vigili del fuoco, accorse dal distaccamento volontario... 🔗Leggi su padovaoggi.it

Reggio Calabria, inferno di fuoco ad Archi: esplode bus dell'ATAM; Inferno sulla Provinciale 6: auto in fiamme dopo un tamponamento; Autobus partito da Licata e diretto a Catania prende fuoco con 19 passeggeri a bordo; Inferno in autostrada. Scontro tra bus e tir, incendio in galleria. Un morto e 11 feriti. 🔗Ne parlano su altre fonti

Inferno sull’Aurelia: bus di linea in fiamme vicino a Montiano, salvo il conducente e strada bloccata - Nella prima mattinata di oggi, un incendio ha coinvolto un bus in viaggio sull'Aurelia, prima dell'uscita per Montiano (Grosseto): il conducente è rimasto ... 🔗fanpage.it