Bus arriva uno sciopero di 24 ore | le fasce garantite

In arrivo uno sciopero di 24 ore degli autobus, proclamato dal sindacato Ugl Autoferro per sabato 17 maggio 2025. Questo potrebbe causare disagi agli utenti del trasporto pubblico. Di seguito, verranno illustrate le fasce garantite e le modalità di servizio durante la giornata di protesta.

sciopero bus 17 maggio: trasporto urbanoIl personale viaggiante e graduato si asterrà dal.

Bus, Ugl proclama 24 ore di sciopero sabato 17 maggio: “Più sicurezza, siamo in pieno degrado sociale” - Genova. Amt informa che l’Organizzazione Sindacale UGL Autoferro ha proclamato una terza azione di sciopero aziendale della durata di 24 ore per la giornata di sabato 17 maggio 2025. Per chi aderirà ... 🔗msn.com