Burioni lancia l’allarme a Che Tempo che fa | Bisogna intervenire subito Cosa sta succedendo

In breve da Zazoom:

Durante il programma televisivo

Durante il programma televisivo Che Tempo che fa sul Nove, Roberto Burioni, noto docente di Microbiologia e Virologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele, ha espresso forte preoccupazione per la minaccia sanitaria che incombe sull’Italia, esortando cittadini e amministrazioni locali a prendere provvedimenti immediati in vista dell’estate.Burionilancial’allarme a “Che Tempo che fa”: “Bisognainterveniresubito”. Cosa sta succedendo Il virologo ha ricordato un episodio allarmante dello scorso anno: «Abbiamo registrato a Fano il focolaio autoctono più grande mai visto in Europa a causa delle zanzare tigre che hanno trovato un individuo infetto». Burioni ha sottolineato che se un’epidemia simile si fosse verificata durante la stagione turistica, le conseguenze avrebbero potuto essere devastanti sia per la salute pubblica che per l’economia locale: «Se un’epidemia scoppia a giugno in un luogo di villeggiatura, non solo mette a rischio la salute delle persone, ma danneggia l’economia del territorio». 🔗Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Burioni lancia l’allarme a “Che Tempo che fa”: “Bisogna intervenire subito”. Cosa sta succedendo

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inzaghi lancia l’allarme: “Lautaro era affaticato. Perderemo Zielinski per un po’ di tempo” - L’Inter ribalta il Monza dopo il doppio vantaggio dei brianzoli: le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore nerazzurroSimone Inzaghi tira un sospiro di sollievo. L’Inter completa la rimonta nel secondo tempo contro il Monza ultimo in classifica e si porta momentaneamente a +4 in classifica sul Napoli.Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itBirindelli e l’ex Keita gelano San Siro, prima della reazione dei campioni d’Italia che ribaltano il risultato grazie ad Arnautovic, Calhanoglu e allo sciagurato autogol di Kyriakopoulos. 🔗Leggi su calciomercato.it

La guerra dei dazi presenta il conto. La BCE vede nero e lancia l’allarme: “Le prospettive di espansione dell’area euro si sono deteriorate” - La guerra dei dazi globale lanciata dal presidente americano Donald Trump presenta il conto. A lanciare l’allarme è la Banca Centrale Europea (BCE), secondo cui l’economia dell’area dell’euro “ha acquisito una certa capacità di tenuta agli shock mondiali, ma le prospettive di espansione si sono deteriorate a causa delle crescenti tensioni commerciali”.Come si legge nell’ultimo Bollettino Economico della BCE di aprile, pubblicato in occasione della decisione del Consiglio direttivo di ridurre di 25 punti base i tassi, “i rischi al ribasso per la crescita economica sono aumentati” a causa del ... 🔗Leggi su lanotiziagiornale.it

La guerra dei dazi presenta il conto. La BCE vede nero e lancia l’allarme: “Le prospettive di espansione dellarea euro si sono deteriorate” - La guerra dei dazi globale lanciata dal presidente americano Donald Trump presenta il conto. A lanciare l’allarme è la Banca Centrale Europea (BCE), secondo cui l’economia dell’area dell’euro “ha acquisito una certa capacità di tenuta agli shock mondiali, ma le prospettive di espansione si sono deteriorate a causa delle crescenti tensioni commerciali”.Come si legge nell’ultimo Bollettino Economico della BCE di aprile, pubblicato in occasione della decisione del Consiglio direttivo di ridurre di 25 punti base i tassi, “i rischi al ribasso per la crescita economica sono aumentati” a causa del ... 🔗Leggi su lanotiziagiornale.it

Cosa riportano altre fonti

Roberto Burioni a Che tempo che fa: «Allarme Dengue, bisogna intervenire subito. Invito i cittadini a chiederl; Roberto Burioni lancia l'allarme sul latte crudo e chiede il divieto in Italia: È pericoloso; Scoppia l’allarme sul latte: perché il virologo Roberto Burioni vuole vietarlo in Italia; Latte ritirato da supermercati per presenza di corpi estranei, 4 marchi coinvolti: nuova allerta del ministero. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Burioni e l'allarme zanzara: "Uccide 500mila persone ogni anno" - "L'animale che uccide più uomini al mondo è la zanzara, che uccide 500mila persone ogni anno". Il professor Roberto Burioni, ospite di Che tempo che fa, accende i riflettori sull'animale più ... 🔗adnkronos.com

Allarme Dengue in Italia: Burioni invita a monitorare la situazione - «L'unica cosa che possiamo fare è tentare di evitare che si stabilisca un focolaio autoctono», afferma Roberto Burioni durante la trasmissione Che tempo che fa. «Io ... 🔗ilmessaggero.it

Latte crudo, il virologo Burioni lancia l'allarme: «Può uccidere, andrebbe vietato». I rischi per la salute, i batteri letali e i pericoli per i bambini - Il latte crudo torna al centro del dibattito pubblico e scientifico. A rilanciare l’allarme è il virologo Roberto Burioni, intervenuto in Commissione Affari Sociali della Camera durante l ... 🔗msn.com