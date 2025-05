buon compleanno mauro porrà andrew howe zdenek zeman…

In breve da Zazoom:

Oggi, 12 ottobre, celebriamo un gruppo speciale di persone che festeggiano il loro compleanno. Tra di essi spiccano nomi noti e apprezzati come Zdenek Zeman ed Evaristo Beccalossi, insieme a tanti altri che arricchiscono il nostro mondo con le loro passioni e talenti. Un caloroso augurio a tutti loro, perché questo giorno possa portare gioia e nuove opportunità!

BuoncompleannoZdenek Zeman, Evaristo Beccalossi, MauroPorrà, AndrewHowe, Fulvio Grimaldi, Paolo Casarin, Gian Pieretti, Angelo Attaguile, Carmelo Barbagallo, Emilio Estevez, Daniele Fossati, Camilla Sgambato, Marco di Stefano, Augusto de Megni, Luca Riemma, Roberto Calabrese, Riccardo Cortese, Gianluca Sansone, Sabina Radu, Niccolò Giannetti, Angela Gabbiadini, Federica di Criscio.Oggi 12 maggio compiono gli anni: MauroPorrà, manager; Roland Riz, politico, giurista; Gaetano Allotta, saggista; Fulvio Grimaldi, giornalista, scrittore, conduttore tv; Marcello Silvestrini, linguista; Mauro Bosco, attore, doppiatore; Nadia Liani, cantante; Adriano Birtig, ex calciatore; Paolo Casarin, ex arbitro di calcio, dirigente, opinionista; Gian Pieretti, cantautore, compositore, paroliere; Massimo de Vita, fumettista; Franco Magnaghi, ex calciatore. 🔗Leggi su Romadailynews.it