Bullismo violenze e richieste d’aiuto la scatola magica che svela i segreti dei bambini | come una semplice idea sta cambiando il clima in classe

Non servono algoritmi né app: in una scuola, i bambini scrivono i loro segreti su pezzi di carta e li infilano in una scatola di cartone. Eppure, questo metodo antico - che qualcuno vorrebbe fermare - sta smuovendo più emozioni di un intero anno di lezioni frontali.L'articolo Bullismo, violenze e richiested’aiuto, la scatolamagica che svela i segreti dei bambini: come una sempliceidea sta cambiando il clima in classe . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it