bugnion i brevetti per il futuro parlano emiliano

L'Emilia-Romagna si afferma come un laboratorio di innovazione, con Bologna al centro di un fervido ecosistema creativo. Nel 2024, la regione ha registrato un significativo aumento nei depositi di brevetti, marchi e design, secondo i dati Uibm analizzati da Bugnion Spa. Questa evoluzione sottolinea l'importanza della proprietà intellettuale per il futuro economico della regione, promuovendo un clima di crescita e sviluppo.

EMILIA-ROMAGNA TERRA DI brevetti con Bologna motore di creatività. La regione si conferma una delle realtà italiane più dinamiche e innovative, con un notevole incremento nei depositi di marchi, brevetti e design nel 2024. L'analisi dei dati Uibm (Ufficio italiano brevetti e marchi), realizzata da Bugnion Spa, società di consulenza in proprietà intellettuale che è presente in Emilia-Romagna con tre sedi tra Bologna, Parma e Modena, evidenzia un forte sviluppo di questa regione, che continua a distinguersi per la vivacità del suo tessuto imprenditoriale.Nel 2024, l'Emilia Romagna ha registrato un totale di 6.822 nuovi depositi tra marchi, brevetti e design, con una crescita importante del 13% rispetto ai 6.035 depositi del 2023, un dato che conferma l'impegno delle imprese emiliano-romagnole nel tutelare e valorizzare le proprie creazioni.

