Bufera Bcc Ancona Falconara il Cda è mozzo ma operativo | ci sono da scegliere 5 nuovi consiglieri

Ancona Il dato di fatto lo danno i numeri: cinque componenti del Cda su nove si sono dimessi. Chi per un motivo, chi per un altro. È venuta meno la maggioranza in poco più di un mese,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Ancona, in fiamme la raffineria Api di Falconara - Incendio alla raffineria Api di Falconara. Le fiamme sono divampate dopo le 22.30 e le precise cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto i Vigili del fuoco di Ancona, Jesi e Senigallia che hanno spento l’incendio. Non si registrano feriti. Le squadre sono attualmente impegnate all’interno della raffineria per un incendio che si è sprigionato nel settore della lavorazione del gasolio, attualmente sotto controllo. 🔗Leggi su lapresse.it