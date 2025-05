Buckingham Palace era costretta a chiamare spesso l’idraulico per i tubi intasati

attenzione su un oggetto quotidiano. Il divieto delle salviettine umidificate segna un passo significativo verso un'iniziativa più ecologica nelle residenze reali. Re Carlo III, con il suo impegno per la sostenibilità, mira a sensibilizzare la società sull'importanza di ridurre l'inquinamento e adottare stili di vita più responsabili, dimostrando che anche piccoli cambiamenti possono avere un grande impatto sul nostro ambiente.

«Basta con le salviettine umidificate!». A deciderlo è re Carlo III, che ne ha già vietato l'uso in tutte le sue residenze Royal. Il sovrano, appassionato promotore di tutto ciò che è innovazione nella lotta per la salvaguardia dell'ambiente, è sempre pronto a studiare nuovi metodi per mettere fine a quelle abitudini a corte che non risultano ancora a impatto zero. E stavolta ha concentrato le sue attenzioni sulle salviette multiuso. Ma lo ha deciso davvero solo perché contribuiscono alle sofferenze del pianeta? A rivelarlo è stata Anne Simmons, una ex dipendente addetta alle pulizie delle 775 stanze e sale di Buckingham Palace.

