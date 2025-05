Brugnaro verso il processo le opposizioni unanimi | Non si può far finta di nulla

Le opposizioni di Venezia si uniscono per contestare il sindaco Luigi Brugnaro in vista del processo legato all'inchiesta Palude. Le critiche si intensificano, accusando il primo cittadino e la sua giunta di non aver preso le dovute misure, ritenendo inaccettabile l’inerzia di fronte a situazioni così gravi.

Come accade ormai a ogni nuovo passo dell'inchiesta Palude, le opposizioni di Venezia tornano ad alzare la voce contro il sindaco Luigi Brugnaro e la sua giunta. Colpevoli - a detta dei critici - rispettivamente di non aver dato le dimissioni e di non aver richiesto le dimissioni, nonostante un. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Brugnaro verso il processo, le opposizioni unanimi: «Non si può far finta di nulla»

Brugnaro verso il processo, le opposizioni unanimi: «Non si può far finta di nulla»; Venezia, il Comune in mano alla Brugnaro Sas. Le opposizioni: «Si dimetta»; Accuse a Brugnaro confermate, l'opposizione: «Ora le dimissioni sono necessarie»; Brugnaro, chiuse le indagini. L'opposizione attacca: «Si devono dimettere. Giudizio etico chiaro». 🔗Se ne parla anche su altri siti

Brugnaro e le spese elettorali, l'opposizione chiede la decadenza ma lui replica: «Sono innocente, non mi arrenderò mai» - I capigruppo delle opposizioni in Consiglio comunale (Gianfranco ... dell'informativa della Guardia di Finanza secondo la quale Brugnaro avrebbe speso quasi il triplo del limite di spesa ... 🔗ilgazzettino.it

Stadio di Venezia, le opposizioni attaccano il sindaco: «Fumo negli occhi per distrarre l'opinione pubblica dall'inchiesta che lo riguarda» - Lo afferma una nota delle opposizioni al Comune di Venezia, commentando la conferenza stampa del sindaco Luigi Brugnaro sul nuovo ... Tutti si orientano verso stadi di proprietà, mentre a Venezia ... 🔗msn.com

Brugnaro, sfogo anti burocrazia: «L'ex ministro Toninelli? Una testa di c..., a Roma non capiscono niente di correnti» - «Un testa de' cas...». È il commento al vetriolo sfuggito al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che in veneziano stretto è stato protagonista di un intervento show durante gli Stati Generali ... 🔗corriere.it