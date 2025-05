Brugnaro chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Venezia e per una trentina di indagati dell' inchiesta Palude

La Procura di Venezia ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco Luigi Brugnaro e per una trentina di indagatidell'inchiestaPalude. La richiesta dei pmLa richiesta dei. 🔗Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Brugnaro, chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Venezia e per una trentina di indagati dell'inchiesta Palude

