Bruciano il tetto di una stalla e una cucina in casa

In breve da Zazoom:

Domenica intensa per i vigili del fuoco, impegnati in un duplice intervento. Durante la pausa pranzo, sono stati chiamati a Carpineti per un incendio sul tetto di una stalla, causato dal surriscaldamento di pannelli solari, ma i danni sono stati contenuti. In serata, un altro rogo di minore entità ha richiesto la loro attenzione, segno di un fine settimana di lavoro sotto il segno dell'emergenza.

Domenica di lavoro per i vigili del fuoco che sono stati richiesto per un doppio intervento. Il primo impegno ieri all’ora di pranzo nel comune di Carpineti per un incendio sul tetto di una stalla di un’azienda agricola (nella foto) scaturito a causa del surriscaldamento di alcuni pannelli solari. Danni fortunatamente limitati.Di piccola entità anche il rogo che si è sviluppato in serata a casalgrande all’interno di una cucina di un’abitazione privata. Non si registrano feriti. In entrambi gli interventi, sono arrivati anche i carabinieri di Carpineti e casalgrande per i rilievi del caso. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bruciano il tetto di una stalla e una cucina in casa

Su questo argomento da altre fonti

Infortunio sul lavoro, cade dal tetto di una stalla in costruzione: in fin di vita a 41 anni - Reggio Emilia, 27 febbraio 2025 – Grave infortunio sul lavoro stamattina a Reggio. Un muratore di 41 anni è caduto da un’altezza tra i 6 e gli 8 metri, dal tetto di un edificio in costruzione nei pressi dell’azienda agricola ‘Pedrotti’, in via Casaloffia al civico 11, nei pressi della frazione di Cella. E ora è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

San Patrizio 2025, a Pittsburgh tetto crolla durante festa universitaria: 16 feriti - Sedici studenti sono rimasti feriti (tre dei quali in gravi condizioni ma non in pericolo di vita) dopo il crollo del tetto di un portico durante una festa universitaria in occasione della festività di San Patrizio a Pittsburgh (Usa).Il tetto è collassato a causa del peso delle oltre trenta persone che ci si erano sedute sopra, finendo in strada e scatenando il caos. I presenti alla festa erano in gran parte studenti dell’università di Pittsburgh, che si trova a poche centinaia di metri dal luogo del crollo. 🔗Leggi su lapresse.it

Sara Campanella, quando la rabbia e il dolore bruciano - «Messina ti chiede scusa»: così il biglietto incollato a uno dei pali della luce, sopra il peluche più grande e una fila di fiori, nella strada in cui Sara Campanella […]The post Sara Campanella, quando la rabbia e il dolore bruciano first appeared on il manifesto. 🔗Leggi su cms.ilmanifesto.it

Ne parlano su altre fonti

Bruciano il tetto di una stalla e una cucina in casa; Cronaca. 🔗Cosa riportano altre fonti