Bronzi di Riace in passerella | il casting gogo-boys infiamma Jesolo

Domenica 11 maggio, Jesolo si è animata con i "Bronzi di Riace in passerella", un casting esclusivo di Malemodels Original e Sunrise Agency. Sotto il sole primaverile, l’Hotel Baia del Mar ha ospitato la selezione dei nuovi volti maschili dell’estate, promettendo un'edizione 2025 piena di stile e creatività.

L’iniziativa di Malemodels Original e Sunrise AgencyDomenica 11 maggio Jesolo si è trasformata in un set a cielo aperto per la ricerca dei nuovi volti maschili dell’estate. Sotto un sole primaverile che già profuma di mare, l’Hotel Baia del Mar ha ospitato la casting call 2025 promossa da Malemodels Original e Sunrise Agency. Ragazzi giunti da tutta Italia hanno posato in spiaggia, tra ombrelloni e battigia, raccontando con un sorriso la loro aspirazione a diventare gogo-boys, modelli e ragazzi immagine di locali e locali estivi.Fotografi, videomaker e ospiti di prestigioA immortalare l’evento ci hanno pensato tre nomi di punta:Alessandro Negrini, alias Alex Nero Photo,il ritrattista Dino Juliani,e il videomaker Gabriele Emiliano.Le riprese e gli scatti, alternati tra la sabbia dorata e il bordo piscina del quattro stelle, hanno catturato la complicità nata tra veterani e debuttanti. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Bronzi di Riace in passerella: il casting gogo-boys infiamma Jesolo

Cosa riportano altre fonti

Bronzi di Riace. Il restauratore: “Trafugamento? Ennesima teoria” - “Sui Bronzi di Riace, ciclicamente, emergono teorie sul loro ritrovamento, la loro origine, ma i fatti, a mio avviso, sono duri”. Cosimo “Nuccio” Schepis è stato uno dei tecnici restauratori del Museo ... 🔗siracusanews.it

Che video! Il lato b di Wanda Nara infiamma il web - Dopo le avventurose vacanze in Africa tra Safari ed esplorazioni a stretto contatto con i Gorilla, per Mauro Icardi e Wanda Nara è tempo di un periodo di relax.

Grande Fratello - al via casting nuova edizione: il post di Signorini - Spettacoli - Sono aperti ufficialmente i nuovi casting del Grande Fratello, per l'edizione 2024 -2025.

Meloni contro Elkann: il no di Stellantis infiamma il Parlamento - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha criticato duramente John Elkann per la sua decisione di non partecipare a un'audizione richiesta dal Parlamento.