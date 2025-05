Brindisi bimbo di 2 anni e mezzo investito da un’auto | è grave in ospedale

Un tragico incidente ha colpito la comunità di Ceglie Messapica, dove un bimbo di 2 anni e mezzo è stato investito da un'auto. Attualmente ricoverato in gravi condizioni nel reparto di pediatria dell’ospedale “Perrino” di Brindisi, la prognosi del piccolo resta riservata. La situazione ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti.

L'incidente è avvenuto ieri a Ceglie Messapica: il bimbo è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di pediatria dell’ospedale “Perrino” di Brindisi, dove la prognosi resta riservata. 🔗Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

