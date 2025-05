Brigitte Bardot sbrana Macron | Delusa dalla sua inerzia Il femminismo non fa per me a me piacciono gli uomini video

Brigitte Bardot, icona del cinema francese, nei suoi 90 anni riflette su rimpianti e battaglie, in particolare quella per gli animali. In un'intervista a BFM TV, critica l'inazione di Macron e il femminismo moderno, rivelando la sua preferenza per la compagnia maschile e il disincanto verso l'industria cinematografica attuale.

BrigitteBardot, a 90 anni, si confida in un’intervista a Bfm Tv raccontando i suoi rimpianti, i ricordi e la sua battaglia per gli animali che la impegna da anni. E giudicando con grande severità il cinema attuale, che trova “noioso”. L’attrice vive praticamente reclusa spontaneamente nella sua villa ‘La Madrague’, a Saint-Tropez, in Costa Azzurra. La sua battaglia di oggi riguarda l’abolizione della caccia alla volpe.BrigitteBardot a tutto campoL’attrice francese, che ha detto addio al cinema più di cinquant’anni fa, non parlava davanti a una telecamera da undici anni. Nell’intervista, la divina prende di mira il presidente. “Vado in guerra. Voglio l’abolizione della caccia con i segugi. È un orrore (.). È assolutamente necessario che il governo francese accetti di offrirmi, dopo cinquant’anni di richieste senza risposta, almeno questa vittoria”, ha detto BB. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Brigitte Bardot sbrana Macron: “Delusa dalla sua inerzia. Il femminismo non fa per me, a me piacciono gli uomini” (video)

