Brics America Latina e Asia orientale | la Cina arruola il Sud globale

In breve da Zazoom:

Mentre Cina e Stati Uniti avviano un dialogo sui dazi in un incontro cruciale in Svizzera, le parole del ministro degli Esteri Wang Yi durante il recente summit Brics in Brasile risuonano forti: «La prova di resistenza della Cina contro il bullismo commerciale è nell’interesse di tutti i Paesi». Pechino, pur dimostrando apertura ai colloqui, si prepara a mantenere la sua posizione strategica.

«La prova di resistenza della Cina contro il bullismo commerciale è nell’interesse di tutti i Paesi». Mentre Cina e Stati Uniti aprono il negoziato sui dazi con un incontro di alto livello in Svizzera, risuona ancora la frase-manifesto del ministro degli Esteri Wang Yi durante la recente riunione dei Paesi Brics in Brasile. Pechino apre infatti la porta ai colloqui con Washington, ma questo non significa che abbandoni gli obiettivi strategici che persegue da tempo, e con ancora più bramosia dopo il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump.Il ministero degli Esteri cinese Wang Yi a Rio de Janeiro (Ansa).Xi Jinping con Lula e Petro insieme al Forum Cina-CelacTra questi obiettivi, sul fronte diplomatico c’è ai primissimi posti il rafforzamento dell’influenza sulle economie emergenti del cosiddetto Sud globale. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Brics, America Latina e Asia orientale: la Cina “arruola” il Sud globale

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dazi, Tajani e il rafforzamento dell’export italiano: “Punteremo su Asia, India e America latina” - "Con o senza dazi dobbiamo continuare a lavorare sull'export", ha spiegato il titolare della Farnesina, confermando i prossimi viaggi in Giappone, India e Messico proprio per rafforzare i legami strategici e commerciali che questi Paesi hanno con il nostroL'articolo Dazi, Tajani e il rafforzamento dell’export italiano: “Punteremo su Asia, India e America latina” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

La 34a edizione del festival del cinema africano, d’Asia e America Latina si terrà dal 21 al 30 marzo in sala a Milano e in streaming su MYmovies.it - Si comincia il 21 marzo al cinema Godard di Fondazione Prada con l’anteprima nazionale di La cocina del messicano Alonso Ruizpalacios, adattamento dell’opera teatrale The Kitchen di Arnold Wesker interpretato da Rooney Mara e Raúl Briones. ... 🔗Leggi su iodonna.it

Nuovi Scenari di Mercato per il Made in Italy: Opportunità in America Latina per il 2025. - L’America Latina si sta confermando un territorio strategico per il Made in Italy. I dati del 2024, provenienti da fonti autorevoli quali Statista (2024), Euromonitor International (2024) e Deloitte (2024), evidenziano una crescita costante nei settori del lusso, della moda, dell’agroalimentare e del design. Questi risultati offrono previsioni positive per il 2025, a patto che [...] 🔗Leggi su mondouomo.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Brics, America Latina e Asia orientale: la Cina “arruola” il Sud globale; BRICS: l’America Latina tra dubbi e nuove alleanze; BRICS: Dopo le parole, i fatti?; Cuba diventa ufficialmente membro associato dei Brics. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Brics, 'protezionismo ingiustificato, seria preoccupazione' - I ministri degli Esteri del Brics "hanno espresso seria preoccupazione per l'aumento di misure protezionistiche unilaterali ingiustificate, incompatibili con le regole dell'Organizzazione mondiale del ... 🔗ansa.it

Lavrov, prematuro per i Brics passare a una moneta unica - "È prematuro parlare di transizione dei Brics verso una moneta unica. I nostri sforzi congiunti mirano a creare un'infrastruttura di pagamento per le transazioni transfrontaliere tra i Paesi del blocc ... 🔗ansa.it

America Latina: reti commerciali, equilibri delicati - Dal Messico all’Argentina, la regione affronta gli effetti contrastanti del protezionismo trumpiano. Ma restare neutrali nel duello tra grandi potenze potrebbe rivelarsi tutt’altro che semplice. 🔗ispionline.it