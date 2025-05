Brescia prof denunciato per molestie | le studentesse del liceo Leonardo in presidio davanti a scuola Sia sospeso

Le studentesse del liceo "Leonardo" di Brescia si sono raccolte in presidio di fronte alla scuola, chiedendo la sospensione di un professore denunciato per molestie da un’alunna. "Vogliamo sentirci sicure" è il loro appello, che sottolinea l'urgenza di garantire un ambiente educativo protetto e rispettoso per tutte.

“Vogliamo sentirci sicure”. È l’urlo che le studentesse del liceo “Leonardo” di Brescia hanno lanciato in queste ore con un presidiodavanti alla scuola, a seguito della denuncia nei confronti di un professore da parte di un’alunna presunta vittima di molestie, unita a una decina di altre segnalazioni su altri docenti raccolte dal Collettivo Onda studentesca. L’iniziativa vuole sfidare “un contesto di omertà che si respira nella nostra scuola: nessun professore apre bocca su questa vicenda, forse per paura di ricevere provvedimenti disciplinari”, dice al fattoquotidiano.it una ragazza del movimento che vuole restare anonima.A fine marzo, quando è scoppiato il caso, il preside del “Leonardo” aveva scritto in un comunicato che “non giovano mai all’accertamento della verità i processi sommari sui social, basati su opinioni o ipotesi non suffragate da evidenze fattuali”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Brescia, prof denunciato per molestie: le studentesse del liceo “Leonardo” in presidio davanti a scuola. “Sia sospeso”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Squarcia le gomme dell’auto del prof: denunciato un ragazzino - Macerata, 1 marzo 2025 – Squarcia le gomme dell’auto di un suo insegnate: denunciato un ragazzino. E’ successo a Macerata dove la Questura ha segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche di Ancona un ragazzino, residente in provincia di Macerata, per i reati di danneggiamento e di porto di arma impropria. A seguito delle querele presentate sin dai mesi scorsi da un insegnante di un istituto superiore della città per il ripetuto danneggiamento degli pneumatici della propria auto, è stata avviata un’indagine da parte della Polizia di Stato. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Quattro studentesse accusano il prof di molestie, ma per i giudici è tutto falso: l’ultima sentenza dopo l’addio alla scuola - Quattro studentesse avevano accusato di molestie e violenza sessuale un loro insegnante di educazione fisica. Accuse che lo avevano costretto a lasciare la scuola. Ma quelle violenze non sono mai avvenute. A dirlo sono oggi i giudici della Corte d’Appello di Milano, che hanno ribaltato la sentenza di primo grado ed hanno assolto il docente. Appena un anno fa, il professore era stato condannato a due anni di carcere, con pena sospesa per le presunte molesti nei confronti delle quattro studentesse di un istituto tecnico milanese. 🔗Leggi su open.online

Molestie all’ateneo di Bologna, la difesa del prof a processo: “Situazione ingiusta, è vittima” - Bologna, 26 febbraio 2025 – “La situazione non è così come è stata raccontata”. Non entra nel merito delle accuse, ma l’avvocato Maria Antonietta La Sala è fiduciosa sull’esito del processo che domani si aprirà a Bologna, con rito immediato, a carico del suo assistito, il professore associato di Scienze biologiche dell’Alma Mater imputato per stalking e violenza sessuale aggravata. “Abbiamo diversi riscontri positivi – spiega la legale –: il mio assistito ha anche potuto tenere gli esami in questi mesi. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

BRESCIA: PRESIDIO AL LICEO LEONARDO DOPO LA DENUNCIA DI MOLESTIE DI UN PROFESSORE AD UNA ALUNNA; I compagni e la denuncia della studentessa molestata al Leonardo: “Vogliamo sentirci sicure a scuola”; Alunne molestate da un professore, scandalo (e proteste) al liceo Leonardo; Prof del liceo Leonardo accusato di molestie da una studentessa. Flashmob davanti a scuola: “Noi le crediamo”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Prof del liceo Leonardo accusato di molestie da una studentessa. Flashmob davanti a scuola: “Noi le crediamo” - Brescia, iniziativa dei Centri anti violenza di Brescia che hanno espresso vicinanza alla ragazza che ha raccontato presunti abusi da parte di un docente ... 🔗msn.com

I compagni e la denuncia della studentessa molestata al Leonardo: “Vogliamo sentirci sicure a scuola” - Brescia, 11 maggio 2025 – La giustizia farà anche il suo corso ma, nel frattempo, c ome viene tutelata una studentessa, presunta vittima di molestia, che, ogni giorno, può incontrare il presunto moles ... 🔗msn.com

Brescia, presunti abusi al Liceo Leonardo: flash mob di studenti e centri antiviolenza - Nella mattinata di sabato una manifestazione promossa da Onda Studentesca e da diverse realtà associative per supportare la studentessa che ha denunciato le presunte e reiterate violenze di un insegna ... 🔗quibrescia.it