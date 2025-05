Brescia è la peggiore città italiana per dormire Perché?

In breve da Zazoom:

Un recente studio del servizio di psicologia online Unobravo ha svelato un inquietante dato: il 72,3% degli italiani è insoddisfatto della qualità o della durata del proprio sonno. Ma quali città offrono le condizioni migliori e peggiori per un riposo rigenerante? Scopriamo insieme i risultati, con Perugia emergente come la migliore città italiana per un sonno di qualità ottimale.

Un nuovo studio, condotto dal servizio di psicologia online Unobravo, rivela che ben 7 italiani su 10 (72,3%) sono insoddisfatti della qualità o della durata del loro sonno. Ma quali sono le migliori e le peggiori città italiane per un sonno di qualità? E con così tante persone che faticano a riposare bene, cosa si può fare?Perugia è la migliore cittàitaliana per dormire bene, con il punteggio più alto per la qualità dell'aria (78 su 100) mentre Brescia è la peggiore con un punteggio sulla qualità dell'aria piuttosto basso (21 su 100) e solo il 34% di spazi verdi in città.Perugia si classifica come la migliore città per dormire, vantando il punteggio più alto per la qualità dell'aria di 78 su 100 (insieme a Rimini) e un punteggio piuttosto basso per l'inquinamento acustico e luminoso (38,3 su 100). 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia è la peggiore città italiana per dormire. Perché?

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Premio Città Italiana dei Giovani: Pisa fra le finaliste - Catania, Pisa e Torino sono le tre città finaliste del Premio Città Italiana dei Giovani, promosso dal Consiglio Nazionale dei Giovani in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia Italiana... 🔗Leggi su pisatoday.it

Ferrari e Maserati in città per Capitale italiana della cultura: arriva il “Sicily 2025” - Giovedì 15 maggio, ad Agrigento, farà tappa il prestigioso “Sicily 2025”: un intero giro della Sicilia con vetture Ferrari ed una Maserati. L’iniziativa intende promuovere lo straordinario patrimonio culturale, storico, artistico ed enogastronomico dell’isola.Partenza con 14 Ferrari e una... 🔗Leggi su agrigentonotizie.it

Capitale italiana della cultura 2027: è il giorno della verità per le città pugliesi/La diretta - È il giorno dei giorni per il nome della nuova Capitale italiana della Cultura 2027. La regione Puglia si presenta all?ultima tappa delle dieci finaliste, con ben tre città,... 🔗Leggi su quotidianodipuglia.it

Ne parlano su altre fonti

Brescia è la peggiore città italiana per dormire. Perché?; Nelle città italiane è emergenza smog. Padova, Milano, Brescia e Torino le peggiori; La città col clima peggiore in Italia, quella dove nessuno vorrebbe stare; Sette italiani su 10 hanno difficoltà a dormire: Brescia la città peggiore. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia