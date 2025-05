Braun Strowman pronto per un avventura televisiva dopo il licenziamento dalla WWE

BraunStrowman è stato recentemente licenziato dalla WWE ma il prossimo capitolo della sua carriera sta già cucinando letteralmente.Nel corso degli NBC Upfronts di oggi, è stato annunciato ufficialmente che Strowman sarà il protagonista di una nuovissima serie gastronomica intitolata Everything on the menu with BraunStrowman, la cui anteprima avverrà questo autunno su USA network.Lo show, prodotto da WWE Studios e BrightNorth Studios, seguirà l’ex mostro della WWE mentre viaggia per l’America, ordinando tutto da ogni menu e cercando di mangiare fino all’ultimo boccone. Secondo la rete, “In ogni episodio, unisciti alla leggenda della WWE BraunStrowman mentre attraversa l’America a suon di cibo, mentre è in viaggio per la WWE“. L’annuncio arriva pochi giorni dopo che Strowman è stato licenziato dalla WWE nell’ambito di una nuova ondata di tagli. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Braun Strowman pronto per un avventura televisiva dopo il licenziamento dalla WWE

