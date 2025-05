Brasile colpo di scena | privilegi da non credere per il sì di Ancelotti

Colpo di scena in Brasile: Carlo Ancelotti è il nuovo commissario tecnico della Nazionale, come annunciato dalla CBF. Dettagli sorprendenti emergono dal contratto, con privilegi inaspettati per il noto allenatore. Dopo un lungo corteggiamento, si attende ora la conclusione della sua avventura con il Real Madrid, mentre il Sudamerica guarda con interesse a questa nuova era.

Carlo Ancelotti è il nuovo commissario tecnico della Nazionale brasiliana: lo annuncia la CBF e dal Sudamerica giungono i dettagli del contratto.Dopo un lungo corteggiamento e in attesa che si concluda la sua lunga e di successo avventura ancora in corso con il Real Madrid, dalla Federazione di Calcio del Brasile è giunta la notizia che è rimbalzata immediatamente su ogni media: Carlo Ancelotti sarà il nuovo commissario tecnico della Selecao a partire dalle gare di Qualificazione ai Mondiali del 2026 in calendario contro Ecuador e Paraguay, il prossimo giugno.Brasile, colpo di scena: privilegi da non credere per il sì di Ancelotti (LaPresse) – tvplay Il presidente della Federcalcio brasiliana, Ednaldo Rodrigues, l’ha definita come una “dichiarazione al mondo della nostra determinazione a riconquistare il primo posto sul podio”, mentre per Re Carlo ha usato una sola definizione, ovvero “il più grande allenatore della storia”, che “ora guida la migliore nazionale del pianeta”. 🔗Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Brasile, colpo di scena: privilegi da non credere per il sì di Ancelotti

