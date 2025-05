Botteghe storiche agevolazioni per le centenarie

Roma, 12 maggio 2025 – Il Made in Italy rappresenta un patrimonio unico, frutto di passione, innovazione e tradizione. Piccole botteghe, simbolo di talento e impegno, hanno saputo affrontare sfide come crisi e pandemie, preservando l'eccellenza artigianale. Questi laboratori, custodi di tecniche secolari, non solo producono ma costruiscono storie di resilienza e successo, affermandosi come vere e proprie dinastie del settore.

Roma, 12 maggio 2025 – Il Made in Italy, quell’immateriale bene che nasce dal talento naturale ma anche dall’applicazione, dall’impegno, dalla conoscenza e trasmissione di tecniche e di esperienze, ha generato vere e proprie dinastie. E non parliamo di colossi industriali ma di piccole Botteghe, che con passione e resilienza hanno superato crisi, pandemie, inflazioni e guerre, arrivando ai cento anni con l’intatto carico di amore per il proprio lavoro, di profumi, di un tempo che pare non contare più. Per tutelare tutto ciò, in Italia è possibile, per le imprese che hanno compiuto 100 anni nel 2024, iscriversi al Registro delle Imprese storiche, coordinato da Unioncamere, insieme alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Il Registro delle Imprese storicheLo strumento, come indicato dal sito di Unioncamere, che ha censito ad oggi oltre 2. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Botteghe storiche, agevolazioni per le “centenarie”

