Bosnia il toro scappa dall’arena | panico tra gli spettatori

Una tradizionale corrida nella Bosnia centrale ha preso una piega inaspettata quando un cancello dell’arena è stato accidentalmente lasciato aperto. Due tori, spaventati e furiosi, hanno invaso la folla, causando un panico generale tra gli spettatori. Fortunatamente, dopo diversi minuti, le autorità sono riuscite a riportare la situazione sotto controllo.

Una tradizionale corrida nella Bosnia centrale ha rischiato di trasformarsi in tragedia: un cancello dell’arena è stato lasciato aperto durante il combattimento e due tori sono usciti lanciandosi sulla folla. panico tra gli spettatori che hanno iniziato a scappa re. Dopo diversi minuti gli animali sono stati bloccati dagli addestratori. La corrida è una tradizione tra gli allevatori di bovini Bosnia ci, che segnano l’arrivo dell’estate con una competizione tra i loro tori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Tesla crolla e Musk scappa dall’amministrazione Trump: lavorerà solo un giorno a settimana per il governo - Il grande problema di Musk ora è Tesla. La nomina a capo del Doge infatti ha innescato una crisi di branding. Molti fan hanno voltato le spalle all'azienda per prendere le distanze dal nuovo binomio Musk-Trump. Non solo, anche il rapporto tra il miliardario e il presidente ha iniziato a scricchiolare.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it