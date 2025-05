Bosconero in festa per l' artigianato | cantieri tematici arte natura e un tuffo nel passato agricolo

Bosconero si prepara a festeggiare la diciottesima edizione della "Mostra dell'Artigianato", un evento che unisce arte, natura e tradizioni agricole. Domenica 18 maggio, la manifestazione, da semplice vetrina per le eccellenze locali a richiamo regionale, offrirà un'opportunità unica per scoprire il talento degli artigiani piemontesi e immergersi nel passato agricolo del territorio.

Da piccola vetrina per le eccellenze locali a evento di richiamo regionale: la "Mostra dell'artigianato" di Bosconero si appresta a festeggiare la sua diciottesima edizione domenica 18 maggio, confermandosi un appuntamento di spicco nel panorama piemontese. Nata con l'obiettivo di dare visibilità.

