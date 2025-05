Borse asiatiche in rialzo futures europei e USA positivi dopo colloqui Cina-USA

Le borse asiatiche chiudono la seduta in positivo, sostenute dalla crescita dei futures europei e statunitensi, dopo i costruttivi colloqui tra Cina e Usa a Ginevra. Tokyo segna un incremento dello 0,33%, mentre i listini cinesi registrano progressi ancora più significativi, con Hong Kong in rialzo per l'ottavo giorno consecutivo (+1,4%). Un clima ottimista si diffonde nei mercati, alimentando speranze di distensione tra le potenze.

Seduta positiva per le Borseasiatiche mentre i futureseuropei e statunitensi sono in crescita dopo che Cina e Usa hanno compiuto sostanziali progressi nei due giorni di colloqui a Ginevra, durante il fine settimana, per abbassare il livello dello scontro. Tokyo ha segnato un rialzo dello 0,33% e meglio hanno fatto i listini cinesi. Hong Kong sta salendo (+1,4%) per l'ottavo giorno consecutivo, Shanghai guadagna lo 0,69% e Shenzhen l'1,38%. Gli indici della Borsa indiana segnano rialzi nell'ordine del 3% e quelli del Pakistan corrono (+8%) dopo che i due Paesi hanno concordato un cessate il fuoco immediato. Sul fronte valutario il dollaro si è rafforzato rispetto a valute considerate beni rifugio come il franco svizzero e lo yen e si è invece indebolito nei confronti dello yuan e delle monete sensibili all'economia cinese. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse asiatiche in rialzo, futures europei e USA positivi dopo colloqui Cina-USA

