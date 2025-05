Borse asiatiche in rialzo dopo colloqui Cina-USA futures europei e USA in crescita

Le borse asiatiche chiudono in terreno positivo, sostenute dai progressi nei colloqui tra Cina e Stati Uniti a Ginevra, volti a ridurre le tensioni trade. I futures europei e statunitensi mostrano un trend in crescita. Tokyo guadagna lo 0,33%, mentre Hong Kong continua la sua ascesa, segnando un incremento dell'1,4% per l'ottavo giorno di fila. Buone notizie per il mercato in un contesto di crescente ottimismo.

Seduta positiva per le Borseasiatiche mentre i futureseuropei e statunitensi sono in crescitadopo che Cina e Usa hanno compiuto sostanziali progressi nei due giorni di colloqui a Ginevra, durante il fine settimana, per abbassare il livello dello scontro. Tokyo ha segnato un rialzo dello 0,33% e meglio hanno fatto i listini cinesi. Hong Kong sta salendo (+1,4%) per l'ottavo giorno consecutivo, Shanghai guadagna lo 0,69% e Shenzhen l'1,38%. Gli indici della Borsa indiana segnano rialzi nell'ordine del 3% e quelli del Pakistan corrono (+8%) dopo che i due Paesi hanno concordato un cessate il fuoco immediato. Sul fronte valutario il dollaro si è rafforzato rispetto a valute considerate beni rifugio come il franco svizzero e lo yen e si è invece indebolito nei confronti dello yuan e delle monete sensibili all'economia cinese. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse asiatiche in rialzo dopo colloqui Cina-USA, futures europei e USA in crescita

