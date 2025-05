Borsa | Milano apre in deciso rialzo +149%

Piazza Affari ha aperto in decisorialzo. L'indice Ftse Mib ha segnato un +1,49% a quota 39.956 punti. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano apre in deciso rialzo, +1,49%

Altre fonti ne stanno dando notizia

Borsa: Milano apre in deciso rialzo, +1,49% - Piazza Affari ha aperto in deciso rialzo. L'indice Ftse Mib ha segnato un +1,49% a quota 39.956 punti. 🔗Leggi su quotidiano.net

Borsa, Milano apre in forte calo: Ftse Mib -2,68% - Apertura in forte calo per la Borsa di Milano, con l’indice Ftse Mib in ribasso del 2,68% in scia ai listini asiatici, dopo l’entrata in vigore dei nuovi dazi Usa alla Cina. L’indice Ftse Mib si attesta a 32.753,72 punti, trainato al ribasso dalle performance negative di Buzzi (-5,18%), A2a (-4,51%), Eni (-4,44%) e Saipem (-4,4%). 🔗Leggi su lapresse.it

Dazi, la Borsa di Milano apre in rosso e i mercati crollano in tutto il mondo - La Borsa di Milano ha aperto in calo dell'1%, con Francoforte che invece registra il risultato peggiore in Europa e tracolla al -8,1%. In tutto il mondo, i mercati stanno continuando a pagare l'effetto dei dazi imposti dagli Stati Uniti di Donald Trump. 🔗Leggi su fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Borsa: Milano apre in deciso rialzo, +1,49%; Borsa: Milano apre in deciso rialzo, +1,49%; Le borse europee aprono in deciso rialzo, Milano trainata da Pirelli e Stellantis; Borsa: Milano chiude in deciso rialzo, +1,71%. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Borsa: Milano apre in deciso rialzo, +1,49% - Piazza Affari ha aperto in deciso rialzo. L'indice Ftse Mib ha segnato un +1,49% a quota 39.956 punti. 🔗quotidiano.net

Borsa: Milano chiude in deciso rialzo (+1,1%) - Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dell'1,09% a 37.874 punti. (ANSA). (ANSA) ... 🔗ansa.it

Borsa Milano apre in deciso ribasso -3% - (ANSA) - MILANO, 09 APR - Piazza Affari apre in deciso ribasso. L'indice Ftse Mib perde il 3,07% a 32.622 punti. (ANSA). 🔗notizie.tiscali.it