Borrelli Avs | 30 volte in ospedale per denunce web su Napoli

Francesco Emilio Borrelli, deputato di Avs, racconta la sua esperienza drammatica con le aggressioni e le minacce che ha affrontato nel corso della sua carriera politica. Con al suo attivo una trentina di accessi al pronto soccorso e numerose ferite, Borrelli si definisce un combattente, determinato a denunciare le ingiustizie, pur vivendo sotto scorta per la sua sicurezza. Un esempio di resilienza in un contesto difficile.

Tempo di lettura: 1 minuto“Sono stato una trentina di volte al pronto soccorso, ho la retina inguaiata, il naso tutto storto, gli zigomi infranti, le braccia ferite. Almeno cento volte sono stato malmenato. Io le prendo, ma non sto zitto. A volte mi sento un po’ Gandhi”. Lo spiega al Fatto quotidiano Francesco Emilio Borrelli, deputato di Avs che vive sotto scorta a causa delle sue denunce pubbliche, soprattutto tramite social, contro la camorra e le occupazioni abusive di case popolari da parte dei dei clan.“Non sono moralista, non sono giustiziere. Voglio la legalità, voglio vedere vincere lo Stato e perdere i lazzaroni, come si dice a Napoli – prosegue -. Io documento tutto e con i social vivo la mia esperienza politica e civile. I social ti fanno vincere battaglie che sembrano perse, perchè la telecamera è l’estrema difesa contro i camorristi che trasformano la realtà e con l’intimidazione arrivano a farla trasformare anche agli incolpevoli”. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Borrelli (Avs): 30 volte in ospedale per denunce web su Napoli

