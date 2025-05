Bonus giovani le slide del ministero con requisiti e importi

Il ministero del Lavoro ha pubblicato le linee guida del Bonusgiovani. La misura, prevista dal decreto coesione 2024, incentiva l’assunzione stabile di giovani under 35 mai occupati a tempo indeterminato. L’agevolazione, attiva dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, offre ai datori di lavoro privati un esonero totale dai contributi previdenziali per 24 mesi (esclusi premi e contributi Inail).I requisiti del BonusgiovaniDue colleghi in ufficio (Imagoeconomica)Per accedere al beneficio, il lavoratore deve essere assunto con contratto a tempo indeterminato o convertire un contratto a termine, senza precedenti rapporti stabili. Lo sconto massimo per l’azienda è di 500 euro al mese, aumentato a 650 euro nelle sedi situate nelle regioni Zes (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus giovani, le slide del ministero con requisiti e importi

