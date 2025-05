Bonus elettrodomestici 2025 quando arriva il decreto attuativo per farlo partire

Il bonus elettrodomestici 2025, atteso da molti, sta per diventare realtà. Con il decreto attuativo in procinto di essere approvato entro fine maggio, il contributo del 30% sul prezzo di vendita rappresenta un'opportunità imperdibile per le famiglie italiane, rendendo più accessibili acquisti sostenibili e tecnologici. Scopriamo insieme i dettagli.

Il decretoattuativo del Bonuselettrodomestici è pronto e, secondo La Stampa, dovrebbe essere approvato entro fine maggio. Il contributo previsto sarà pari al 30 per cento del prezzo di vendita, fino a 100 euro per ciascun prodotto acquistato. La soglia sale a 200 euro per le famiglie con Isee sotto i 25 mila euro. Lo sconto sarà applicato direttamente in fattura e recuperato dal venditore tramite credito d’imposta, come avvenuto per il Bonus tv.Cosa sappiamo finora del BonuselettrodomesticiLavatrici (Imagoeconomica).Il fondo disponibile è di circa 48 milioni di euro, stanziati nell’ambito del decreto Bollette, già convertito in legge. Il Bonus sarà attivo fino all’esaurimento delle risorse e non prevede un click day. Saranno ammessi solo elettrodomestici prodotti nell’Unione europea, con rottamazione obbligatoria del vecchio apparecchio, purché di classe energetica inferiore a quella del nuovo. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus elettrodomestici 2025, quando arriva il decreto attuativo per farlo partire

Bonus elettrodomestici 2025, salta lo sconto in fattura: cosa succede ora e quando arriva - Sul bonus elettrodomestici 2025, atteso da mesi, resta l’incertezza. Originariamente sembrava che dal click day si sarebbe passati a uno sconto in fattura grazie a una proposta di modifica avanzata da Fratelli d’Italia. Ma l’emendamento in questione, inserito nel decreto bollette, è stato eliminato nel corso dell’esame in commissione Attività produttive alla Camera. La proposta prevedeva l’abolizione del click day in favore dello sconto, lo stesso utilizzato per il Superbonus, con la contestuale eliminazione del riferimento alla classe energetica B come soglia minima di efficienza per ... 🔗Leggi su lettera43.it

Bonus nido 2025, i pagamenti sono retroattivi? Quando arriva - Tra le agevolazioni volte a sostenere la genitorialità in un’Italia dove fare figli è sempre più complicato dal punto di vista economico, figura il bonus nido, rivolto ai nuclei on bambini fino ai tre anni d’età per coprire, almeno in parte, il costo delle rette. L’Inps non ha ancora messo a disposizione la piattaforma dove fare domanda per il contributo. Ecco cosa succede per i mesi arretrati e quando verranno pagati. 🔗Leggi su lettera43.it

Bonus mamme 2025 in ritardo, quando arriva e chi potrà beneficiare dell’esonero contributivo - A più di due mesi dall'ultima Legge di Bilancio, il Bonus mamme 2025 per le lavoratrici dipendenti e autonome con due o più figli a carico non è ancora entrato in vigore. La misura, introdotta per sostenere le lavoratrici con figli, è infatti sospesa e ancora in attesa del decreto che dovrà definire non solo l'importo, ma anche le modalità di accesso e l'esonero contributivo.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

