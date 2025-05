Bonaccini alla corte di Ricci | La mia prima battaglia? Sarà per la sanità pubblica

Ieri, il teatro Battelli di Macerata Feltria ha ospitato un affollato incontro sul tema della sanità, protagonista della campagna elettorale in corso. Il Partito Democratico ha portato sul palco l'eurodeputato Stefano Bonaccini e il candidato alla Regione Marche, Matteo Ricci, invitati da Alessia Morani. Un momento di confronto e testimonianze, in cui la cura e la salute hanno trovato una voce forte e condivisa.

La sanità come tema centrale che ha portato, ieri al teatro Battelli di Macerata Feltria, centinaia di persone. Argomento forte e cavallo di battaglia su cui si sta costruendo la campagna elettorale. Il Pd ha portato nell'alto Montefeltro l'eurodeputato del Pd Stefano Bonaccini e il collega candidato alla Regione Marche, Matteo Ricci. Entrambi invitati da Alessia Morani. "MI sono curata, così come i miei cari, con la sanitàpubblica. Bene prezioso ed essenziale che dobbiamo garantire - ha detto Morani -. Oggi la sanità non funziona più, nonostante il lavoro straordinario di medici e infermieri". La ex sottosegretario ha poi precisato: "La propaganda sulla sanità non mi piace" e quindi l'appello a Ricci: "Matteo, sulla sanità facciamo le cose serie, di promesse ne abbiamo sentite troppe e chi vive in questi territori lo sa.

