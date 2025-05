bomba esplosa all esterno della parrocchia identificato l autore

Nella sera del 7 maggio 2025, un'esplosione ha scosso Massa di Somma (NA), precisamente all'esterno della parrocchia “Santa Maria Assunta in Cielo”. Intervenuti prontamente, i Carabinieri della Stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno avviato un'immediata indagine, riuscendo a identificare l'autore dell'atto in poche ore, rivelando la gravità della situazione e il loro impegno nel garantire la sicurezza della comunità.

Carabinieri della Stazione di San Sebastiano al Vesuvio sono intervenuti nella serata del 7 maggio 2025 in Massa di Somma (NA), dove si era verificata l'esplosione di un ordigno posizionato all'esternodellaparrocchia "Santa Maria Assunta in Cielo". Le immediate indagini svolte dai militari dell'Arma hanno consentito in pochissime ore di identificare l'autore del gesto, che è risultato essere un 43enne del luogo, ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza presente nell'arca. L'uomo, condotto presso gli uffici della Stazione di San Sebastiano al Vesuvio, ha ammesso le sue responsabilità, escludendo motivazioni inerenti a minacce o intimidazioni rivolte a qualsivoglia soggetto. Ha invece chiarito di aver esploso alcuni artifizi pirotecnici dei tipo "Cobra" che deteneva presso la sua abitazione, al solo fine di disfarsene.